João Pedro Sousa: «Nenhuma equipa foi capaz de se superiorizar»

João Pedro Sousa, treinador do Famalicão, analisou a derrota (0-1) ao cair do pano, em casa, diante do Arouca, a contar para a 26ª jornada da Liga Bwin.

"Custa mais perder assim no fim, mas temos de olhar para o que não conseguimos fazer. Foi um jogo equilibrado, o nosso adversário tem muita qualidade e não é por acaso que está a fazer o campeonato que tem feito. Entrámos bem no jogo, conseguimos circular a bola em zonas que queríamos explorar, tivemos algumas oportunidades de golo, mas não conseguimos chegar a zonas de finalização com a frequência que queríamos. Chegámos, ainda assim, várias vezes, mas só fizemos um remate na direção da baliza, portanto houve alguma ineficácia. Não conseguimos fazer golo e depois sofremos aos 90 minutos, o que são coisas naturais do futebol. Em termos táticos, o jogo foi rico. Nenhuma equipa foi capaz de se superiorizar, nenhuma teve capacidade de desequilibrar no último terço, só permitimos remates de meia distância, mas também não conseguimos chegar a zonas de finalização com qualidade que permitisse chegar ao golo", frisou em declarações à Sport TV.





"O Otávio é um jovem jogador, tem atuado nos sub-23, tem sido sempre observado por nós, estreou-se hoje, mas já podia ter sido antes. São coisas do futebol, cometeu um erro, vai aprender com ele, mas podia ter acontecido a qualquer outro jogador."