João Pedro Sousa: «Nos 90 minutos, só permitimos ao FC Porto foi jogar para trás e para o lado»

João Pedro Sousa, treinador do Famalicão, analisou a eliminação da Taça de Portugal, nas meias-finais, que sucedeu apenas no prolongamento, por 3-2, na casa do FC Porto."Foram momentos difíceis [no final do jogo] porque não merecíamos sofrer os golos. Fomos muito melhores. A nossa ideia era condicionar o FC Porto o máximo possível. Entrámos no jogo a perder tendo em conta o resultado da primeira mão. De facto, nos primeiros 90 minutos, a única coisa que permitimos ao FC Porto foi jogar para trás e para o lado. Mesmo nesse momento, conseguimos condicionar de tal forma que o FC Porto não conseguia sair a jogar, com jogo apoiado. Nós, sistematicamente, ganhávamos bolas no meio-campo ofensivo, num número bem superior ao que o FC Porto conseguiu no nosso meio-campo. O resultado foi caindo para aquilo que nós pretendíamos. No prolongamento acusámos um pouco a fadiga. Estávamos muito cansados. Em algumas zonas do campo já não conseguíamos pressionar. Tivemos dificuldades. Depois, num lançamento lateral, fomos fortes na 1ª bola mas na 2ª era impossível ganhar, com um remate daqueles. O futebol é um bocadinho isto mas deixe-me um forte abraço aos meus jogadores porque hoje sou um treinador orgulhoso", frisou em declarações à RTP.