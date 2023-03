João Pedro Sousa: «Num bom jogo do Benfica, podíamos ter feito um pouco mais»

O treinador do Famalicão, João Pedro Sousa, analisou a derrota dos minhotos (2-0) na casa do Benfica a contar para a 23ª jornada da Liga Bwin."O Benfica entrou muito forte. Já estávamos à espera dessa entrada em jogo do Benfica, a pressionar, a tentar condicionar a nossa primeira fase de construção. Foi isso que aconteceu. Infelizmente, nessa fase não conseguimos introduzir no jogo aquilo que pretendíamos para ultrapassar essa primeira linha de pressão do Benfica. Perdemos demasiadas bolas no centro do jogo. Ficámos curtos, não chegámos ao último terço do campo. As vezes que chegámos, fizemo-lo com poucos jogadores. Depois, cometemos alguns erros. Num deles, estávamos avisados, no momento em que o Benfica perdia a bola e no momento em que a ganhávamos, o Benfica é extremamente competente na reacção à perda da bola. Perdemos muitos lances aí. Depois, estávamos avisados para a profundidade no corredor esquerdo com o Grimaldo que é de onde surge o primeiro golo. Estávamos avisados e falhámos aí. Sofremos, fomos penalizados. Conseguimos disputar o jogo até ao fim, sem grandes oportunidades, sem chegar como queríamos ao último terço do campo. Acabámos por sofrer o segundo golo na parte final. Tenho a certeza que é uma vitória justa do Benfica. Num bom jogo do Benfica, podíamos ter feito um pouco mais", garantiu em declarações à BTV."Não houve bluff nenhum. Ele teve uma luxação, toda a gente viu. Teve uma luxação grave no cotovelo. Acho que só ele é que conseguia jogar aqui da forma como jogou."