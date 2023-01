João Pedro Sousa: «O 1.º e 2.º golos do FC Porto foram como um soco no estômago para nós»

O Famalicão perdeu este domingo, por uns expressivos 1-4, na deslocação ao terreno do FC Porto, em jogo a contar para a 16.ª jornada da Liga Bwin, um resultado que coloca um ponto final na série de duas vitórias consecutivas que a turma minhota tinha conseguido recentemente na prova.

Em declarações no final da partida, João Pedro Sousa não deixou de elogiar o desempenho dos seus jogadores, apesar do resultado pesado sofrido no Estádio do Dragão. "Um dos grandes objetivos era esse, sermos o Famalicão, colocar no jogo a nossa ideia e penso que o conseguimos. Claro que não estamos satisfeitos pelo resultado, estamos tristes e temos de fazer melhor, mas fizemos isso praticamente durante quase todo o jogo. Custa dizer que saímos satisfeitos quando sofremos uma derrota por 4-1 mas há muitas coisas positivas e outras também a corrigir. Vamos alcançar o nosso objetivo com estes jogadores, seguramente", começou por dizer o técnico famalicense aos microfones da Sport TV.

Pontos fortes do FC Porto que o Famalicão não conseguiu anular

"Confesso que o primeiro e segundo [golos] foi como um soco no estômago para nós porque sabemos como é que o FC Porto tem um jogo combinativo nos corredores e não conseguimos controlar essas combinações. Sabíamos que aquilo podia acontecer e estávamos preparados. [Sofremos] O terceiro golo em transição, onde o FC Porto é fortíssimo. Fomos nos levantando e crescendo ao longo do jogo. Em termos emocionais fomos eqiulibrados, mesmo com um resultado desequilibrado."

Satisfação pelo futebol demonstrado no Dragão

"Quando conseguimos colocar a nossa ideia e o nosso jogo contra um adversários tão forte penso que é positivo. Estamos claramente tristes pelo resultado e insatisfeitos, mas é sempre positivo vermos o que fizemos", terminou.