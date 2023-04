João Pedro Sousa: «O golo sofrido acabou por libertar-nos»

Apesar da vitória sobre o V. Guimarães, por 2-1, João Pedro Sousa não teve problemas em assumir que o Famalicão passou por dificuldades frente aos vimaranenses.

"Fomos encostados às cordas no início da 2ª parte, mas, de certa forma, o golo sofrido acabou por nos libertar. Percebemos que se continuássemos da mesma forma- cometemos muitos erros quando ganhámos a bola- iríamos perder e o nosso segundo golo surge num lance em que conseguimos ter alguma posse de bola. O início de jogo foi muito bom da nossa parte, até à expulsão fomos claramente superiores. Infelizmente, com um erro nosso, surgiu a expulsão que mudou o jogo. Jogámos algum tempo em inferioridade, mas com a expulsão do Vitória conseguimos estabilizar até ao intervalo", vincou.

Explicando que a substituição de Zaydou Youssouf ao intervalo teve muito a ver com o facto de o médio estar a cumprir o Ramadão, o técnico mantém ‘os pés no chão’ quando o assunto é uma eventual qualificação europeia: "Não precisamos de motivação para disputar os jogos, a nossa grande motivação é representar o clube independentemente do que a classificação nos possa dar. Vamos lutar pelo melhor lugar possível, ainda faltam muito e ainda temos a Taça, prova na qual queremos chegar à final. Não podemos pensar em objetivos finais".