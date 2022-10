João Pedro Sousa: «O P. Ferreira vai ganhar brevemente, vamos fazer tudo para que não seja contra nós»

Depois do triunfo frente ao Trofense, para a Taça de Portugal, o Famalicão regressa aos jogos do campeonato frente a um P. Ferreira que acabou de trocar de treinador. Apesar disso, João Pedro Sousa vincou a necessidade de a sua equipa se focar apenas no que pode controlar."Independentemente do adversário e do seu contexto, preparámos o jogo com o objetivo de o vencer. Sabemos que este jogo traz variáveis interessantes e complicadas e que vai haver um impacto positivo pela mudança de treinador. No entanto, percebemos bem isso porque passámos por algo semelhante recentemente. O Paços não tem vitórias, mas é um clube importante, com experiência e sempre competitivo. Este ano não foge à regra. Sabemos que o P. Ferreira vai ganhar brevemente, vamos é fazer de tudo para que não seja contra nós", começou por referir o técnico, que quer ver melhorias na sua equipa: "Cometeríamos um erro se tentássemos adivinhar o que o adversário vai trazer para o jogo. Queremos ser melhores, sair dos lugares em que nos encontramos e jogar melhor. Queremos mostrar um Famalicão diferente do que mostrámos até aqui e entrar num ciclo de vitórias, algo que ainda não conseguimos. Queremos ser mais consistentes".Felicitando José Mota pelo regresso à 1ª Liga e desejando boa sorte a César Peixoto para o futuro, João Pedro Sousa assumiu ainda que a goleada sofrida frente ao Arouca serviu de alerta, isto no sentido de a equipa não repetir os comportamentos dessa partida. "Se juntarmos mais uma vitória com o P. Ferreira será algo positivo, mas, mesmo assim, não vamos cair no erro de acreditar que o trabalho termina ali. Queremos mais estabilidade em termos de resultados e exibições", vincou.O técnico concluiu vincando a necessidade de o plantel respeitar o Dumiense, clube do Campeonato de Portugal que o Famalicão enfrentará na próxima eliminatória da Taça de Portugal. Para já, o encontro com o P. Ferreira está agendado para as 15h30 deste sábado.