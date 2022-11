João Pedro Sousa: «O primeiro golo foi complicado de gerir e sofremos o segundo porque nos desorientámos»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante





"Temos de encarar a pausa com muito trabalho. A nossa posição na tabela não é a que queríamos, temos de melhorar a nossa qualidade de jogo, há muito para trabalhar, mas também temos uma competição importante para nós. Muito trabalho, não resta outra solução. A Taça da Liga ajuda-nos a estar em competição, que é muito importante. Queremos fazer o mesmo que estamos a fazer na Taça de Portugal, que é ir o mais longe possível. Vai ajudar-nos a melhorar umas coisas e corrigir outras para quando existir o recomeço estarmos em melhor forma", declarou. "O primeiro golo foi complicado de gerir e sofremos o segundo porque nos desorientámos. Na segunda parte, entrámos a aproveitar a tentativa do Sporting de gerir o jogo para ter mais jogo em cima. Percebi que o golo podia surgir e que o jogo ficaria aberto. Acabou por acontecer, pena que foi tão perto do final", sintetizou.O técnico dos minhotos prometeu trabalho para a pausa da Liga Bwin.

João Pedro Sousa, treinador do Famalicão, comentou as incidências da derrota caseira (1-2) ante o Sporting, lamentando que o golo do 'Fama' tenha surgido demasiado tarde para encetar uma resposta.