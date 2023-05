João Pedro Sousa: «O que o Penetra fez aqui serviu para camuflar muitos dos problemas que temos»

Tal como é habitual, o Famalicão fez a conferência de antevisão do jogo com o Rio Ave com o treinador João Pedro Sousa e um jogador, no caso Alexandre Penetra. Nesse sentido, a presença do central, convertido a lateral na presente temporada, fez com que o treinador refletisse sobre as atuais condições de treino do clube, isto numa altura em que já foi dado a conhecer que o plantel dos minhotos passará a treinar na academia do clube em 2023/24."O clube tenta sempre melhorar, há esse cuidado. Era óbvio que as nossas condições de treino e de trabalho durante a semana não são as melhores e, por várias razões, o clube não conseguiu nenhuma evolução desde o primeiro dia em que cá cheguei. O clube tem uma marca e para a suportar são precisas condições de trabalho. Para fazermos jogadores como o Penetra precisamos de melhores condições, como por exemplo em relação aos campos de treino, e felizmente vamos ter. O Penetra foi um excelente trabalho do clube e dele próprio, mas não é fácil encontrar jogadores como o Penetra. O que o Penetra fez aqui serviu para camuflar muitos dos problemas que nós temos, principalmente no inverno. Sabemos que muitas equipas os têm, mas se queremos ser melhores do que os outros temos de ser melhores a todos os níveis. No entanto, o clube tomou uma decisão rápida e o início da próxima época já será noutro local. Isso será fundamental e decisivo para o crescimento do Famalicão, que está de parabéns", referiu o técnico.