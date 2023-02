João Pedro Sousa: «O Sp. Braga não é só o Vitinha ou o Ricardo Horta»

A saída de Vitinha do Sp. Braga e a dúvida sobre a disponibilidade de Ricardo Horta não minimizam a força com que João Pedro Sousa, treinador do Famalicão, espera que os arsenalistas se apresentem este domingo. O técnico elogiou a qualidade do adversário e, por essa razão, anteviu um jogo muito difícil, mas prometeu desde logo um Famalicão ambicioso e que tudo fará para vencer."É fácil encontrarmos a resposta. O ultimo desaire que o Sp. Braga teve parecido com este foi no mesmo estádio, um resultado igual, e no jogo seguinte, jogo da Liga, venceu o Benfica. Fez um jogo muito competente e foi um justo vencedor. É disto que estamos à espera. Vamos jogar perante um candidato ao título, com um plantel fortíssimo, com um treinador que conheço muito be. Facilmente gere estas situações e vira situações negativas para situações de grande ambição. O Artur precisa 24 horas para mudar isso. Vamos encontrar um Sp. Braga fortíssimo. Sabemos isso, mas não tem que ver com o nosso trabalho. O que tem que ver com o nosso trabalho é perceber as tarefas dentro do jogo e impedir que o Sp. Braga consiga impor a forma de jogar e que não condicione a nossa forma. Temos de levar isso para o jogo. Já disse aqui várias vezes, queremos passar uma mensagem forte com o nosso jogo. Entramos para o jogo para ganhar. Isso passa por ações dentro do jogo, que é impor forma de atacar e de defender. Torna-se uma missão difícil contra estas equipas, mas o sentimento tem de ser este. Confiança, perceber os pontos fortes que temos e impor esta mentalidade e forma de jogar em todos os jogos.""Posso considerar que é o melhor momento da época. Não pelos resultados, não gosto de análises resultadistas, mas pela forma como estamos a competir. Tem-se percebido o crescimento da equipa. Percebe-se na forma como treinamos e conseguimos levar para o jogo. É fundamental. Percebemos por que ganhamos. Ganhamos porque treinamos assim, pensamos desta forma, percebemos o que adversário vai fazer. Estamos num bom momento porque o trabalho durante a semana dá frutos.""Claramente. Temos de ser competentes e fortes para impormos a nossa forma de jogar e pensar. A ideia pode ser chegar ao jogo e dizer que vamos subir linhas e atacar, mas temos um adversário do outro lado que às vezes nos rouba bola e não nos deixa recuperar. Sentimos que temos capacidade de impor, é o que vamos tentar fazer. Estamos mais perto de ganhar. Não queremos ficar à espera do que o jogo vai dar, aí estamos longe de discutir o resultado. Queremos é perceber o que podemos dar ao jogo. Dar ao jogo um Famalicão forte com bola, agressivo sem ela, rápido a agir, forte nas bolas paradas. Temos de estar muito concentrados.""Não escondo que o Vitinha é um jogador muito bom. Mas o Sp. Braga está longe de ser só o Vitinha ou o Ricardo Horta ou outro jogador dentro do leque de jogadores com muita qualidade. Coletivo está lá, as ideias não vão mudar. O Sp. Braga reforçou-se para outras zonas em que trouxe mais qualidade. Com esses jogadores pode trazer coisas diferentes. Continua uma equipa forte, com forma de jogar.""Independemente disso, mais do que a estrutura é perceber a forma e a ideia que tentam colocar no jogo e quais são os problemas que tentam colocar. A estrutura mudou, mas muitas das ideias do sistema anterior continuam lá. O jogo correu mal, podia ter corrido com outro sistema diferente, mas olhamos mais para o que podemos fazer. A nossa forma de pensar e jogar não será condicionada pelo sistema do advsário. Não nos queremos adaptar ao sistema do Sp. Braga. Em termos estratégicos, temos a nossa ideia, mas temos de ser capazes como o adversário entra em termos estruturais e estratégicos. Temos dado boas respostas. Temos de ser capazes de contrariar.""Crescemos não só defensivamente, mas ofensivamente. Para atacar bem, temos de defender bem e vice-versa. Atacando bem e protegendo o momento em que perdemos a bola, temos de perceber onde a perdemos. Não as podemos escolher, mas podemos evitar e ter a noção onde podemos criar situações de risco. Temos feito isso. O trabalho posicional é importante, os jogadores têm evoluído, percebem a proposta. E estamos melhores.""Perdemos dois extremos, o Theo e o Puma, cheguou o Dobre e o Sanca. Perdemos o alex, chegou o Denilson. O Denilson chega algo destreinado, prescisamos de algum tempo para o levar à boa forma. Mas vai ser um jogador importante, dentro do perfil que pretendíamos. Chegou o Otávio, mas de momento vai para os sub-23."