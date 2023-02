João Pedro Sousa: «Para o Gustavo Sá jogar em Famalicão ou no estádio do Real Madrid é indiferente»

Tal como vem sendo habitual, a conferência de antevisão do Famalicão foi feita com o treinador João Pedro Sousa e com um jogador, sendo que, neste sábado, o escolhido foi Gustavo Sá. Questionado sobre o médio, o técnico foi perentório."O Gustavo sabe que espero bem mais dele, sou exigente com ele. No entanto, ele é um menino que revela capacidades técnicas, táticas e emocionais diferenciadas, é incomum ver-se alguém com a idade dele com estes atributos a este nível. Isto tem também a ver com a personalidade dele e eu estou a conhecê-lo. Foi importante para ele ter jogado vários jogos, um minuto para ele é muito. Para o Gustavo Sá, jogar em Famalicão ou no estádio do Real Madrid é indiferente. Isso tem a ver com a personalidade dele, às vezes pode ser muito bom, outras vezes pode não ser, mas admiro a postura competitiva dele", começou por referir.No entanto, os elogios do técnico não ficaram por aqui: "Ele gosta de aprender, de ouvir o treinador, de partilhar as ideias dele e de questionar, que foi uma das primeiras coisas que reparei nele. Tem um peso grande em cima dele porque o treinador tem uma exigência grande com ele".