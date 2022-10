João Pedro Sousa: «Precisámos de sofrer três golos para nos desinibirmos»

"Estamos ainda longe do que podemos e devemos fazer". João Pedro Sousa resumiu aquilo que viu do Famalicão desde a sua entrada. O técnico dos minhotos lamentou a derrota no D. Afonso Henriques (3-2) e a reação tardia dos seus jogadores.

"Os golos vieram tarde. Precisámos de sofrer três golos para nos desinibirmos. Atuámos muito tempo inibidos, não sabemos porquê. Fomos criando problemas para nos próprios, deixamos o Vitória ser forte no que é forte. O terceiro golo parece que foi o melhor que nos aconteceu porque depois fomos capazes de nos desinibir e fazer o nosso jogo. Dar uma hora de jogo ao adversário não se pode fazer, o resultado tornou-se irrecuperável. Fica a reação como fator positivo e perceber que podemos fazer melhor. Ficávamos extremamente preocupados se percebêssemos que não podíamos fazer melhor. Temos de ser mais consistentes a partir do primeiro minuto", considerou o técnico do Famalicão, que ressalvou o aspeto positivo que se prendeu com a contribuição dos jogadores que foram para o terreno de jogo.

"Os jogadores que entraram estiveram muito bem e fomos acreditando. Acreditamos porque os dois golos surgiram e ainda tínhamos tempo para acreditar no empate, isto tem de acontecer desde o minuto zero, ou até antes, quando chegamos ao balneário, quando saíamos do hotel. Temos de vir já preparados para sermos uma equipa nos 90 minutos", afirmou João Pedro Sousa.