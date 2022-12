João Pedro Sousa: «Quem não está motivado, está na profissão errada»

O Famalicão pretende despedir-se na fase de grupos da Allianz Cup com um triunfo no jogo de amanhã, no terreno do Estoril. João Pedro Sousa admitiu que a prova não correu como o esperado, por ter falhado o apuramento para a fase seguinte, mas espera uma reação positiva dos jogadores no último embate antes do regresso do campeonato, garantindo que a equipa está motivada para lutar pela vitória."Todos nós temos que acordar motivados. Estamos em Famalicão para trabalhar, porque gostamos e somos pagos para isso. Temos de estar motivados para treinar, melhorarmos e sermos competentes. Na competição, não se coloca a questão se estamos motivados. Quem não está motivado, está na profissão errada. Os sinais que a equipa e o grupo de trabalho me dão é que estamos motivados e queremos inverter a tendência dos resultados."Nunca poderei tirar a importância dos jogos que estão para trás. Para mim, este jogo tem a mesma importância do primeiro. A única diferença é que neste jogo não lutamos para conseguir o apuramento. Mas a importância para nós é rigorosamente a mesma.""Uma equipa competente, com uma ideia de jogo muito interessante, tem uma qualidade individual muito boa, acima da média. Serão desafios complicados os que vamos encontrar e diferentes das últimas jornadas da Taça da Liga, mas vamos encarar com ambição e coragem, com a ideia de criar problemas ao adversário, porque queremos ganhar o jogo.""Nos dois últimos jogos em casa fizemos quase 50 remates, mas não chegou para ganhar. É um facto, mas ficaria mais preocupado se não conseguíssemos chegar à área. Não finalizámos as vezes que queríamos, mas não é por aí. Não deixámos de fazer os golos por alguma razão especial. Vamos continuar a ser uma equipa que chega com facilidade ao último terço e faz bastantes remates, mas temos de ser competentes na finalização."Já o avançado Cádiz garantiu que o grupo está motivado para vencer o Estoril. "Temos que ter motivação para qualquer jogo, seja numa final ou num jogo que não conta para nada. Queremos ganhar ao Estoril porque é esse o nosso trabalho.""Fizemos bons jogos, mas contra o Torreense foi o menos bom da nossa parte. Contra o Tondela, fizemos um bom jogo, mas não conseguimos fazer o golo. Faltou também a sorte para conseguirmos fazer o golo."