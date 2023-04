João Pedro Sousa: «Queríamos levar o jogo para zonas em que o Sporting ficasse desconfortável»

João Pedro Sousa gostou da exibição do Famalicão em Alvalade, apesar da derrota (2-1) na 30ª jornada da Liga Bwin."Fizemos um bom trabalho, primeira parte muito boa e não permitimos que o Sporting dominasse. Queríamos levar o jogo para zonas em que o Sporting ficasse desconfortável. Permitimos poucas situações na nossa nossa baliza mas depois surge primeiro golo, que podia ter sido evitado. De resto foi repartido. Na segunda parte o jogo ficou com mais espaço e mais ocasiões na nossa baliza mas também tivemos ocasiões. Depois uma perda de bola nossa resultou em novo golo. Queríamos disputar o jogo e tentar trazer no mínimo um ponto. Percebemos durante o jogo que com dois golos de diferença seria difícil e ainda tentámos o empate", frisou o técnico dos minhotos em declarações à Sport TV."Houve mudanças, não foi só a pensar na Taça. Temos um plantel que trabalha todas as semanas. Disse na antevisão que confiava no Martín e jogar ele ou o Penetra para mim é igual. Foi uma gestão mas sabia que ia trazer coisas positivas e soluções diferentes. Poupámos um ou outro jogador mas continuámos competitivos.""Não vamos desistir. É um jogo demasiado importante para o clube e para a cidade."