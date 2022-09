João Pedro Sousa regressa a Famalicão: «Estou aqui para ser feliz»

João Pedro Sousa está de regresso a Famalicão para dar continuidade ao trabalho iniciado esta temporada por Rui Pedro Silva. Os maus resultados ditaram a saída do treinador depois da derrota no terreno do Casa Pia, tendo a opção recaído no técnico que já orientou a equipa principal do Famalicão em 2019/20 e parte da época 2020/21. João Pedro Sousa assinou até junho de 2024 e vai ter coo adjuntos Pacheco, Manuel Santos, Paulo Silva, Vítor Alcino e Ricardo Silva.A apresentação aos jornalistas do novo timoneiro decorreu no relvado do Municipal de Famalicão, tendo sido montado um palco para o efeito.Nas suas primeiras declarações, o treinador, de 51 anos, referiu ter sido "extremamente fácil, porque sempre me identifiquei com o clube, com as pessoas que aqui trabalham, com a cidade e com o projeto, que nunca foi alterado. Continuam reunidas as condições para trabalhar no Famalicão, deixei pessoas amigas, profissionais competentes e regressei com a mesma naturalidade que saí"."Conheço o perfeitamente o plantel. Estou totalmente identificado com o valor e qualidade do plantel. Gosto de passar pelos sítios onde fui feliz e onde as pessoas gostam de mim. A minha anterior saída aconteceu porque é o futebol. São coisas naturais, quando cheguei, ninguém tinha falado de mim, foi um desafio lançado pelo Miguel Ribeiro e agora voltou a acontecer de uma forma normal. Estou aqui para ser feliz. Vou ter pessoas comigo a trabalhar para que as coisas corram bem.""O primeiro erro que podemos cometer é fazer comparações, seja com essa ou outra época. São contextos diferentes, até a competição está diferente. O que irei fazer primeiro é não olhar para trás. Nunca gosto de trabalhar sobre coisas alcançadas no passado. Vou olhar para o presente e futuro. Precisamos todos de trabalhar. Estamos todos numa posição complicada, mas vivemos numa cidade e num clube com muita coragem. Estamos cientes da nossa capacidade e responsabilidade que temos de representar um clube como o Famalicão.""Desta vez foram 2 ou 3 minutos, mas não estava à espera. Sou um espetador atento e nunca irei deixar de seguir o Famalicão. É difícil dizer que não ao Famalicão e ao Miguel Ribeiro.""O resultado vai ser diferente do último jogo. Vamos divertir-nos. Espero que os jogadores sintam um prazer muito grande em jogar, correr, lutar. É essa a imagem da cidade. Não gosto de vender sonhos."Miguel Ribeiro, presidente da SAD do Famalicão, explicou a opção: "A nossa escolha recaiu no João Pedro Sousa pelo jogo e porque é alguém que conhece bem esta casa. A qualidade que o João tem e a sua equipa técnica, faz-nos crer que, com os jogadores que temos, vai recuperar o nosso jogo."