João Pedro Sousa: «Seria mais fácil colocarmos uma muralha à frente da baliza, mas procurámos o golo»

Na despedida do Famalicão da época 2022/23, João Pedro Sousa não escondeu que ficou com um amargo de boca por ver a sua equipa desperdiçar uma vantagem de dois golos.

"Fico triste porque tivemos capacidade no 11 contra 11, onde fomos superiores, e porque mesmo no 11 contra dez conseguimos criar perigo em alguns momentos. Depois da expulsão o Rio Ave teve um certo domínio, mas que acabou por ser consentido por nós. Não permitimos que o adversário tivesse mais do que a posse de bola, mas, nos últimos 30 minutos, acusámos alguma fadiga. Talvez eu seja o responsável porque quero sempre mais. Seria mais fácil colocarmos uma muralha à frente da baliza, mas procurámos o golo", frisou.