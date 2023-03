João Pedro Sousa: «Sofremos até ao final do jogo, mas fomos uns justos vencedores»

João Pedro Sousa mostrou-se satisfeito com a vitória do Famalicão sobre o Boavista por 2-1 , mas assumiu na sua análise que a primeira parte da equipa por si orientada não lhe encheu as medidas."Houve uma primeira parte muito curta da nossa parte, mas ao intervalo tentámos corrigir dentro daquilo que já tínhamos planeado. Fomos mais rápidos e intensos com bola, definindo melhor os espaços que tínhamos de ocupar. Sem bola, conseguimos orientar o adversário para onde queríamos e estivemos mais rápidos a pressionar nos espaços onde sabíamos que podíamos ter mais sucesso. Os golos surgem de situações que não aconteceram durante a primeira parte, já que não estávamos a conseguir entrar em zonas de finalização. Forçámos essas entradas depois do intervalo e acabámos por concretizar num penálti e num outro lance de bola parada", começou por analisar."Depois, fomos permitindo que o Boavista começasse a ganhar algumas segundas bolas. O golo [do 2-1] acontece num remate de meia distância, mas tenho de reconhecer que o adversário fez por marcar. Sofremos até ao final do jogo, mas permitimos muito pouco, revelámos competência para controlar as bolas paradas e fomos uns justos vencedores. Em termos ofensivos, alterámos o posicionamento da primeira para a segunda parte. A nossa construção a três requer o preenchimento de certos espaços, que não estavam a ser ocupados. O coletivo ressentiu-se aí, ficámos dependentes das individualidades e tivemos problemas. Perdemos sistematicamente os duelos e o coletivo não funcionou", assumiu."Defensivamente, também tivemos problemas. Não chegámos às zonas de pressão com intensidade e velocidade, houve problemas na recuperação de bola e dificuldades no ataque. Na primeira parte, os jogadores e o treinador do Famalicão não estiveram bem. Na segunda parte, destacou-se o coletivo. Dentro do coletivo, sobressaiu a situação em que o Iván Jaime conseguiu ganhar uma grande penalidade e convertê-la, mas tenho de destacar todos os jogadores. O Boavista é muito competitivo e dificulta muito a vida aos seus opositores em casa. Se não trouxéssemos um coletivo forte, teríamos dificuldades", concluiu.