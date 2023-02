João Pedro Sousa: «Sozinho não conseguia metade do que estamos a fazer»

O Famalicão chega à 20ª jornada da Liga Bwin depois de se ter qualificado pela terceira vez na sua história para as meias-finais da Taça de Portugal. Duas dessas conquistas foram conseguidas com João Pedro Sousa, mas o técnico acabou por ‘desvalorizar’ isso, dividindo os louros com os restantes elementos do clube.

"São marcos importantes e fico contente, mas dizer-se que se fez história porque a equipa técnica fez 'isto' ou 'aquilo' é irrelevante, Ficaria muito contente se, no final da época, as pessoas se lembrassem dos jogadores que aqui estiveram, isso é a minha maior medalha. O trabalho e o mérito é praticamente todo deles e depois temos um staff a ajudar-nos. Sozinho não conseguia fazer metade do que estamos a fazer", referiu.

Em relação ao jogo com o Gil Vicente, o técnico assumiu estar à espera de dificuldades, mas vincou o desejo de somar os três pontos: "Jogámos há dois dias, mas não vamos, de forma alguma, abordar o jogo com a ideia que tivemos um jogo recentemente e que isso pode condicionar a nossa prestação. Em relação a isso 'zero', ponto final. Em relação ao nosso adversário, é uma equipa que tem jogadores com qualidade. O Gil Vicente não vai ficar na posição em que está, vai subir claramente na tabela. Espera-nos um jogo muito exigente, mas queremos vencer. O Gil Vicente vai pressionar-nos, o que choca com a nossa forma de jogar. O Fran Navarro e o Fujimoto trabalham muito bem nesse momento e isso será um desafio para nós. Felizmente para nós, mas infelizmente para o espetáculo, o Vítor Carvalho não vai estar presente. É um jogador muito bom, um excelente médio da nossa Liga. Estamos à espera de dificuldades, mas espero a vitória num bom jogo".

Defendendo que a equipa está mais madura e que não irá entrar em deslumbramentos após o triunfo expressivo na Taça, o técnico falou ainda sobre aquilo que tem sido a adaptação dos reforços. "As coisas estão a correr bem, é natural os jogadores precisarem de algumas semanas de adaptação ao trabalho, à ideia e aos colegas, mas penso que isso está a ser ultrapassado de uma forma muito positiva. Percebemos que o grupo ficou mais forte, não só a nível competitivo, mas também porque os reforços trouxeram vontade de ganhar. Penso que o coletivo tem puxado o individual e que a equipa tem vindo a crescer", rematou.

O início da partida está agendado para as 15h30 deste domingo.