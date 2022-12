João Pedro Sousa: «Temos de fazer mais e ganhar o jogo»

João Pedro Sousa assumiu que o Famalicão esteve muito abaixo das suas capacidades em Torres Vedras, o que custou uma derrota à sua equipa e consequente queda para uma posição muito difícil na Allianz Cup. Nesse sentido, torna-se obrigatório vencer, amanhã, o Tondela, e esperar que os outros resultados do grupo sejam favoráveis, já que os famalicenses dependem de terceiros para seguirem para os quartos de final da competição."Temos que fazer muito melhor do que no último jogo e temos de melhorar muita coisa para voltarmos às vitórias. Se regressarmos aos triunfos dá-nos a possibilidade de entrarmos na luta pelo apuramento nesta competição, mas para isso temos de nos focar muito no nosso trabalho, no nosso jogo. Queremos ganhar, é importante regressar às vitórias. Temos a noção das nossas responsabilidades e assumimos o mau jogo e o mau trabalho que fizemos no jogo anterior. Temos o jogo de amanhã para retificar aquilo que fizemos mal, tínhamos a obrigação de fazer mais e o objetivo passa por fazer mais e ganhar o jogo e esperar que os outros resultados nos permitam, porque não dependemos apenas de nós", começou por referir João Pedro Sousa, em conferência de imprensa, avisando que a Allianz Cup é uma prova importante para o clube."O nosso objetivo é sempre a vitória e nunca escondi a importância da competição, seja ela qual for, sempre disse que nunca iria fazer testes, dar oportunidades, vai jogar sempre o melhor onze em cada jogo. Face à importância das vitórias, que para nós são fundamentais, é fundamental saber se há transfer da ideia para o treino e do treino para a competição, e esperamos que se reflita nas vitórias", apontou o técnico dos famalicenses, embora reconheça que nem sempre é fácil motivar os jogadores para uma prova considerada secundária em relação ao campeonato."Admito que sim, não deveria ser, porque somos profissionais. Costumo dizer em jeito de brincadeira que os jogadores são animais de competição, a vida deles é competir e ganhar. Temos de estar motivados por representar um clube com um historial muito grande, uma cidade que adora o clube e temos de ter essa responsabilidade e ambição de ganhar qualquer jogo, independentemente do adversário e da competição. Não temos de ter mais ou menos motivação porque o adversário é o A ou B e a competição é A ou B", reforçou.Não obstante os resultados negativos na Allianz Cup, especialmente a derrota frente ao Torreense, João Pedro Sousa lembrou que nem tudo tem sido mau na trajetória da sua equipa. A evolução no campeonato é um indicador dessa retoma."Há coisas que estes jogadores estão a fazer que são positivas, basta ver que os resultados que temos vindo a fazer, a equipa vem melhorando. Há umas semanas ou um par de meses, quando cheguei, a equipa tinha problemas identificados e tínhamos de os resolver. Em sete jornadas do campeonato tínhamos um golo marcado e nas seis jornadas seguintes fizemos dez, mas temos de continuar a evoluir, para já não chega e estou de acordo, temos de fazer mais e melhor e ganhar mais vezes. Com a ajuda do Rui Pedro Silva, o meu colega que esteve cá antes, conseguimos onze pontos, mais um ponto do que na época passada por esta altura. Não estamos satisfeitos e queremos mais, temos a capacidade de fazer mais e eu sou o único responsável neste momento pelo que não fazemos", assumiu sem problemas.Quanto ao adversário de amanhã, o Tondela, o técnico do Famalicão considerou tratar-se de um adversário com qualidade, que certamente criará dificuldades aos seus jogadores."Primeiro queremos resolver os nossos problemas, sermos mais competentes, o nosso jogo tem de ter mais qualidade, depois, sim, tentar de alguma forma ultrapassar as dificuldades que vamos tentar perante um adversário muito organizado, com qualidade, está a fazer um belíssimo campeonato, com jogos muito interessantes, formou um onze e tem alternativas muito interessantes, tem qualidade coletiva e individual. É uma equipa competente e o jogo vai ser difícil", reconheceu João Pedro Sousa, não deixando de lamentar as ausências na sua equipa. O mais recente é o capitão Riccieli, que foi expulso em Torres Vedras e não poderá defrontar o Tondela. Um cenário que o preocupa."Não podemos esconder, mas os castigos e lesões acontecem com todas as equipas, temos de estar preparados . Cria-nos mais dificuldades, porque era um momento da época que queríamos aproveitar para trabalhar algumas coisas que queríamos introduzir noa nossa forma de jogar, mas tem sido difícil. São situações normais, problemas normais que estamos a tentar resolver o mais rapidamente possível para terminarmos esta Taça da Liga da melhor forma e recomeçarmos a Liga o mais fortes possível", assumiu o técnico do Famalicão.