João Pedro Sousa: «Temos de ser mais pressionantes»

João Pedro Sousa desvalorizou a falta de estabilidade desportiva que o Estoril tem vindo a patentear em função da qualidade que identifica no adversário da jornada que se avizinha e deixou um alerta ao grupo para a intensidade que o desenrolar reclamará no sentido de somar os três pontos."No último jogo não começámos com a intensidade delineada e sabemos que temos de ser mais pressionantes se queremos somar os três pontos frente a um Estoril que não teve os resultados pretendidos no conjunto de jogos mais recentes, o que acaba por ser normal no futebol, mas que continua a ter a mesma qualidade do início da época. Têm uma forma de jogar muito interessante e com dinâmicas muito competentes, pelo que percebemos que a qualquer momento as coisas vão voltar a acontecer. Não queremos é que seja já neste jogo", comentou o treinador famalicense, convicto que "os 18 pontos do Famalicão não podem condicionar a forma da equipa jogar": "A classificação é muito importante e estamos muito atentos a ela, até porque queremos somar mais pontos na 2ª volta, pelo que não pode nunca servir de desculpa".Horizonte de otimismo também para corresponder ao apoio dos adeptos e ao facto de o Famalicão ser o clube com a 3ª melhor taxa de ocupação do seu recinto." Essa taxa de ocupação deixa-nos muito orgulhosos, até porque as condições do nosso estádio não são as melhores, de modo que esse valor poderá vir a ser superior. Estes adeptos são diferentes, muito apaixonados pela cidade e temos a perfeita noção da responsabilidade acrescida que isso representa", justificou João Pedro Sousa sem fazer segredo de aproveitar a reta final do mercado de inverno para dotar o plantel com mais um avançado: "Penso que ele vai chegar, mas este período de contratações é um pouco complexo e não queremos que venha uma solução só por vir. Quem chegar tem de acrescentar qualidade".