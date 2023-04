João Pedro Sousa: «Tenho dificuldade em aceitar a derrota e os meus jogadores são iguais»

Depois de um desaire caseiro frente ao Arouca que acabou por atrasar o Famalicão na perseguição aos clubes imediatamente acima na tabela, João Pedro Sousa espera ver, na visita ao P. Ferreira, a sua equipa voltar a demonstrar a capacidade para reagir a um resultado negativo."Vamos ter um Famalicão a reagir ao resultado negativo da última jornada. Aliás, sempre que tal tem acontecido, a equipa tem sido capaz de dar respostas positivos. Percebemos, durante a semana, que os jogadores não iriam deixar que alguém pensasse em relaxar em relação à vontade de subir lugares na tabela. Há uma grande satisfação na equipa técnica por percebermos que os atletas querem ir à luta. Os jogadores queriam já o próximo jogo para retificar o resultado do último encontro, ganhar e chegar aos 36 pontos. É essa a resposta que temos de dar", referiu o técnico, na antevisão à partida deste sábado, explicando depois o porquê da sua formação conseguir responder tão bem aos resultados menos bons."Na minha gestão pessoal dos resultados, confesso que ganhar não mexe muito comigo, mas perder sim. Tenho dificuldade em aceitar a derrota e os meus jogadores são iguais. Por aí se explica que sejamos capazes de reagir a desaires com bons resultados e boas exibições. Independentemente da classificação, perdemos um jogo e não o queríamos perder. Estaríamos igualmente incomodados com a derrota, mesmo que já não pudéssemos ganhar posições na tabela", sublinhou o técnico, reconhecendo que a finalização foi um problema contra o Arouca, embora considere que isso foi uma situação pontual e que o dedo não pode ser apontado só aos avançados.Em relação ao próximo adversário, João Pedro Sousa não espera facilidades, apesar da situação do P. Ferreira na classificação. "Vamos encontrar desafios difíceis na partida, perante uma equipa que está em lugares delicados, mas muito competente, que apresenta qualidade e capacidade para criar dificuldades a qualquer adversário, que tem jogadores com uma qualidade técnica muito acima da média e vários elementos bastante velozes. Temos de dar uma resposta forte perante estas dificuldades, sendo que contamos também com um ambiente complicado, num estádio difícil. No entanto, queremos ser Famalicão e retificar o último resultado", finalizou.Em relação às possibilidades do central Mihaj ir a jogo, João Pedro Sousa reconhece que será difícil, embora o jogador tenha evoluído de forma positiva. Otávio, que substituiu o albanês na última partida, acabou por cometer o penálti que resolveu o jogo, mas isso não incomoda o treinador: "Se o projeto do clube é este, temos de ter consciência que jovens como o Otávio têm de passar por isto, por estas dificuldades e erros, e nós temos de estar preparados para lhes dar o apoio que precisam."O Famalicão visita o P. Ferreira este sábado a contar para a 27.ª jornada da Liga Bwin, pelas 18 horas.