João Pedro Sousa: «Tivemos uma conversa muito séria no balneário»

João Pedro Sousa assumiu a responsabilidade inerente ao favoritismo do Famalicão para a eliminatória da Taça de Portugal a disputar na Trofa e foi ágil a antecipar a seriedade que o jogo acarreta e que espera ver repercutida no desempenho da sua equipa, mas também foi audaz a dar corpo ao puxão de orelhas que deu ao plantel após a derrota em Arouca, na última jornada da Liga Bwin."Seguramente que vamos encontrar dificuldades na Trofa. O passado comprova que as equipas da 2ª Liga são muito competitivas e o melhor exemplo são os desfechos dos play off, mas não podemos cair no erro de pensar que vamos defrontar uma equipa da 2ª Liga. Temos é de dar uma resposta firme em relação ao último jogo", começou por referir o técnico dos famalicenses, para logo de seguida revelar que "houve uma conversa muito séria no balneário após o jogo em Arouca": "Todos percebemos que a base de tudo está no trabalho. Somos todos profissionais, mas também temos uma responsabilidade acrescida porque as condições de trabalho são boas e os ordenados são bons. Somos uns privilegiados também porque só trabalhamos uma parte do dia, podemos descansar a outra e a única exigência da administração e dos adeptos é ver a equipa lutar com todas as suas forças. Ninguém nos exige ganhar os jogos todos. A consciência da nossa responsabilidade tem de estar presente todos os dias da semana. Somos bem pagos e temos grande parte do dia para descansar, logo temos de competir de outra forma. Enquanto cá estiver é isto que prometo aos adeptos. Responsabilidade muito grande porque há gente a trabalhar no Famalicão que depende dos resultados, porque não ganha o que ganha o treinador ou os jogadores do Famalicão. É nossa obrigação dar outra resposta à semana e na competição".Espírito de compromisso que João Pedro Sousa espera constatar já frente ao Trofense na perspectiva de semear o "sonho de chegar ao Jamor"."É muito fácil falar, mas a nossa obrigação não é prometer trabalho. É mostrar lá dentro. Frente ao Trofense vamos perceber se somos o Famalicão do Boavista ou o do Arouca", referiu o treinador, sem deixar de vincar que "chegar à final e vencer no contexto actual é um sonho, até porque a Taça só termina em Maio e é fundamental perceber qual é a nossa realidade agora", concluiu.O Famalicão defronta o Trofense amanhã, a partir das 15 horas, na 3.ª eliminatória da Taça de Portugal.