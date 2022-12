João Pedro Sousa: «Todas as vitórias são importantes, independentemente do contexto»

João Pedro Sousa não escondeu a satisfação após a vitória do Famalicão diante do Estoril, mesmo tendo surgido num jogo da Allianz Cup que já não contava para as duas equipas."Todas as vitórias são importantes, independentemente do contexto. Estamos contentes pela vitória e pelo jogo que fizemos, mas fundamentalmente porque voltámos a conseguir reproduzir em jogo o que temos vindo a treinar. Deixa-nos mais otimistas para a reentrada no campeonato. Temos a noção de que temos trabalho - temos de recuperar jogadores, temos de ir ao mercado. O mercado de inverno é muito complexo, mas sabemos exatamente o que precisamos", frisou o treinador do Famalicão."O nosso processo ofensivo dependia muito de um jogador com as características do Puma Rodríguez, perdendo-o ficamos um pouco débeis nessa zona. Já tínhamos perdido o Théo no início da época, portanto são duas baixas importantes", concluiu.