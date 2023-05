João Pedro Sousa: «Trocava uma presença nas competições europeias por uma na final da Taça»

Com as derrotas na Taça de Portugal frente ao FC Porto e no campeonato frente ao Sporting e ao Chaves, o Famalicão ficou não só arredado da possibilidade de chegar ao Jamor, mas ficou também a cinco pontos do 6º lugar e a seis do 5º. Apesar disso, João Pedro Sousa recusou a ideia de o facto de o clube ter chegado tão longe na prova rainha possa vir a ser uma fatura demasiado alta para os minhotos."Não podemos considerar que disputar uma vaga na final da Taça até ao último segundo traga uma fatura a pagar de um ou dois jogos. A nossa intenção foi sempre chegar às decisões, agora vamos ver se temos a capacidade de reagir e dar respostas. Levar duas pancadas como as que levámos em quatro dias é difícil. Temos um grupo ambicioso, os jogadores foram para dentro de campo a dizer que iam à final e que iam lutar pela melhor classificação possível. Não há tempo para o grupo partilhar emoções e percebermos o que podíamos melhorar, mas se calhar nem havia nada a melhorar. Foi nada mais do que futebol, no último jogo tivemos uma quebra física e anímica. Olhando para os jogadores, para a forma como o clube quer crescer e para a cidade, se tivermos de pagar uma fatura prefiro que seja assim e fazia as coisas da mesma forma. No último segundo a cidade inteira acreditou que podíamos chegar à final da Taça. Trocava uma presença nas competições europeias por uma na final da Taça", começou por referir o técnico.O Famalicão tem encontro marcado com o Vizela para este sábado, , num duelo entre clubes que não vivem uma boa fase em termos de resultados. Mesmo assim, João Pedro Sousa mostra-se cauteloso: "Três derrotas do Vizela? Não representam absolutamente nada. Aliás, se fossemos a olhar por aí, também estaríamos a pensar que dificilmente iríamos ganhar o jogo porque vimos de resultados negativos. Vamos tentar impor o nosso jogo, mesmo que do outro lado esteja uma equipa muito forte e bem orientada. O Vizela é uma equipa muito competitiva, agressiva e que tem grande mobilidade na zona central, na nossa liga até deve ser a equipa que mais tem isso. No entanto, o nosso foco está em nós. Posso até partilhar que, até hoje, ainda não partilhei informação nenhuma sobre o Vizela ao plantel. Só hoje e amanhã antes do jogo é que o vamos fazer. Queremos ultrapassar esta fase difícil".Famalicão visita o Vizela este sábado às 15h30 na 32.º jornada da Liga Bwin.