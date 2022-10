João Pedro Sousa: «Uma vitória que os jogadores procuraram muito e que mereciam»

João Pedro Sousa teve um regresso de sonho ao Famalicão. No primeiro jogo desde que sucedeu a Rui Pedro Silva, o técnico levou a turma famalicense a uma goleada moralizadora e inesperada diante do Boavista, por 4-0 , e no final estava naturalmente satisfeito pelo desfecho do encontro."Foi uma vitória que os jogadores procuraram muito e que mereciam. Não queremos estar na posição que estamos e continuamos a estar numa posição difícil. Quero aproveitar para deixar uma palavra ao meu colega que aqui esteve antes, uma palavra para o Rui [Pedro Silva] porque muito trabalho foi dele. A nossa estratégia passava muito por colocar os níveis de confiança altos. Deixámos a estratégia de perceber como o adversário jogava, mas sim com os níveis de confiança para perceber se o nosso jogo ia sair como queríamos", começou por dizer."A estrutura do Boavista é difícil de penetrar e tínhamos que encontrar soluções e conseguimos fazê-lo. Colocámos os alas perto dos avançados e encolhemos a linha de cinco, encontrando espaço por fora com o Rúben e o Penetra. Era muito importante vencer, não pelo nosso regresso, mas porque a nossa obrigação é trabalhar para ganhar. Nós tínhamos a convicção de que éramos mais fortes, perante um adversário que está a fazer um excelente campeonato. Estamos longe do nosso objetivo e a exibição de hoje esteve longe de ser perfeita. Só ganhámos três pontos. O Puma Rodríguez fez um excelente jogo, mas pode fazer melhor. Vem de uma lesão, pode fazer mais e espero mais dele. Não só ele, mas outros também estiveram em destaque", finalizou.