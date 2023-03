João Pedro Sousa: «Vamos à Luz para arriscar»

João Pedro Sousa não contornou a força que o Benfica costuma imprimir no Estádio da Luz, mas garantiu que "o Famalicão vai encarar esta deslocação mediante a sua identidade"."Há dois caminhos para este jogo. Um é o Famalicão ser o que é. Pensar na nossa ideia, procurar executar e acreditar que assim estamos mais perto de alcançar um bom resultado. O outro caminho é fechar, jogar no erro e tentar só destruir. É contra a nossa identidade, pelo que temos de perceber que vamos correr riscos frente a um Benfica que tem uma média de três golos em casa, mas acreditamos nos nossos valores e preferimos que seja assim porque é assim que acreditamos que estamos mais perto de vencer", comentou o técnico do Famalicão, ciente dos "desafios exigentes que o Benfica vai colocar": "Sabemos bem qual é a capacidade defensiva, ofensiva e das transições do nosso adversário. Temos de conciliar com a nossa forma de jogar e isso implica que temos de ser muito inteligentes naquilo que podemos de explorar. Concentração e velocidade de execução é fundamental neste nível de exigência".Postura positiva que João Pedro Sousa também defende estar relacionada com a ideia de evolução em perspetiva até ao final da temporada."A nossa ideia de crescimento tem de ser colocado à prova. A classificação diz que vamos defrontar o adversário mais forte da Liga Bwin, mas vamos a jogo para o vencer. Pode parecer estranho dizer que vamos à Luz jogar para vencer, mas é o que vamos tentar, cientes que temos de ser extremamente competentes e passar das palavras aos actos", comentou João Pedro Sousa, reconhecendo que a taxa de sucesso do Famalicão será superior se "houver competência para variar o estilo de jogo": "Vamos à Luz para arriscar, resta ver se teremos capacidade, na certeza que não podemos ser passivos, nem previsíveis e também sabemos que a intensidade de jogo será fundamental".