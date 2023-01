João Pedro Sousa: «Vamos a Matosinhos assumindo as responsabilidades de quem quer ganhar»

A viver a melhor fase da temporada, isto na medida em que venceu os últimos três jogos, o Famalicão prepara-se agora para defrontar o Leixões para a Taça de Portugal. Na antevisão do encontro, João Pedro Sousa deu voz à ambição da equipa e desvalorizou o facto de os minhotos estarem a viver um ciclo intenso de jogos."Nunca escondi que é motivador [jogar a meio da semana], é sinal que estamos em várias competições. Na última vez que tivemos uma densidade competitiva deste género terminámos essa semana num jogo contra o Sporting e a resposta física foi muito boa. Não é pelo cansaço ou pelo número de jogos numa semana que vamos deixar de fazer bons jogos ou bons resultados, não é razão para pensarmos que não vamos alcançar os nossos objetivos. Até queríamos que acontecesse mais vezes, o objetivo é mesmo que uma semana como esta aconteça mais vezes", começou por referir o técnico.Recusando a ideia de que os jogadores estejam a pensar no jogo frente ao FC Porto que terão depois desta eliminatória da Taça, João Pedro Sousa foi perentório quando questionado se estava à espera das mesmas dificuldades que adversários de escalões inferiores, no caso Trofense e Dumiense, criaram ao Famalicão nas últimas eliminatórias: "Claro que sim, até porque podemos adicionar aqui o dado de estarmos numa fase adiantada da competição. Estamos a avançar para a fase final da competição e as equipas já sabem mais ou menos o calendário que vão encontrar até à final. Jamais vamos pensar que temos pela frente um adversário de escalão inferior. O Leixões, para além de entrar motivado, já mostrou que tem qualidade. É um adversário que nos vai colocar problemas e, se não estivermos na máxima força, vamos sentir esses mesmos problemas. No entanto, estamos convencidos e confiantes de que vamos dar uma boa resposta. Temos uma ambição grande, nunca escondemos a importância desta competição para o clube e para os adeptos. Vamos a Matosinhos assumindo as responsabilidade de quem quer ganhar".O início do encontro está agendado para as 18h45 desta terça-feira.