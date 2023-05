João Pedro Sousa: «Vitória do FC Porto é justa mas com números um bocadinho exagerados»

João Pedro Sousa considerou que apesar da derrota por 4-2 a sua equipa merece que seja elogiada. O treinador do Famalicão destacou a atitude dos jogadores, que considerou "corajosos", mas reconheceu que a vitória dos dragões "é justa mas com números um bocadinho exagerados".João Pedro Sousa afirmou que o Famalicão "assumiu o risco de pressionar em zonas muito subidas, sabendo que do outro lado estava uma equipa muito poderosa" e disse não se arrepender dessa decisão."Só houve um aspeto que falhou. O Diogo Costa criou-nos muitos problemas, muitas dificuldades porque a essa linha não conseguimos pressionar e ele conseguiu lançar alguns ataques, tanto em primeira bola como em segunda", referiu.O treinador lembrou que o Famalicão forçou o FC Porto a errar e explicou que a sua equipa "quebrou na sua segunda parte com os dois penáltis"."Quando jogamos com uma equipa tão poderosa como o FC Porto há dois caminhos: ter a bola e não ter receio disso e pressionar em zonas subidas, libertando espaço que sabíamos que podia ser explorado. Ao intervalo, a mensagem foi continuar com a mesma forma de jogar, evitar transições como na primeira parte e ter mais segurança com bola. O FC Porto raramente condicionou a nossa primeira fase de construção, mas a partir de determinada altura fomos uma equipa curta, sobretudo a partir das duas grandes penalidades.""Não tenho dúvidas que o Famalicão vai chegar lá pela ambição das pessoas e pela aplicação de todos para o clube crescer. Para a próxima temporada, vamos ter melhores condições a nível de treino, o que se vai refletir no jogo também. Vamos potenciar mais jogadores, os sub-19 podem ser campeões nacionais no próximo fim de semana, todo o clube está a crescer e vai ser uma questão de tempo até poder disputar uma competição europeia.""Muito sinceramente ainda não pensei nisso, tenho mais um ano de contrato e estou totalmente focado nestes jogos, queremos acabar bem a época. Depois, será o momento para falar com o meu presidente, Miguel Ribeiro, que foi o principal responsável por ter regressado ao Famalicão".