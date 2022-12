João Pedro Sousa: «Vitória importante pelo resultado e pela forma como a conseguimos»

João Pedro Sousa era naturalmente um homem feliz após o triunfo do Famalicão, por 2-0, na visita do reduto do Chaves . Em análise à partida, o técnico assume que se tratou de uma vitória importante para os objetivos da sua equipa."Fundamentalmente, foi uma vitória importante pelo resultado e pela forma como [a] conseguimos. Já tínhamos dado sinais, há umas semanas, daquilo que poderíamos vir a fazer, do crescimento e da evolução da equipa, e foi isso, de facto, que aconteceu", começou por dizer."Uma primeira parte muito forte, em que conseguimos controlar o jogo, conseguimos dominá-lo, criámos várias oportunidades de golo, mantivemos essa tendência dos jogos anteriores de chegar, várias vezes às zonas de finalização. Na segunda parte, [houve] mais dificuldades, houve uma reação de uma excelente equipa, com uma excelente equipa técnica. Parabéns ao Desportivo de Chaves pela equipa e, seguramente, vão fazer uma temporada muito boa. Tivemos de tomar ali algumas precauções, saímos menos vezes, tivemos menos tempo a bola, menos tempo daquilo que queríamos, no entanto, depois chegámos ao segundo golo.""Mantivemos, sempre, uma tranquilidade muito grande, uma concentração muito grande, taticamente estivemos sempre muito bem e penso que foi uma vitória justa. Volto a sublinhar, a vitória é muito importante para nós, são três pontos muito importantes, mas saímos muito satisfeitos porque conseguimos chegar à vitória da forma como nós treinámos e da forma como queríamos jogar. Acreditamos muito no nosso trabalho, no treino e é este o jogo que nós queremos".