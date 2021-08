O Famalicão anunciou, esta sexta-feira, que todos os bilhetes disponíveis para o jogo com o Sporting já foram vendidos. Dessa forma, o Estádio Municipal de Famalicão terá 33 por cento da sua lotação ocupada no jogo deste sábado.





Na nota publicada no seu site, o Famalicão reforçou ainda a ideia de que "serão proibidos adereços do clube visitante nas bancadas do Estádio Municipal, à exceção do setor destinado ao público afeto à equipa que nos visitar" e relembou os adeptos de que necessitam de ter testes negativo à Covid-19 ou certificado de recuperação/vacinação.O início do encontro está agendado para as 20:30h.