José Vilaça: «Este jogo vale mais do que os três pontos, ganhámos uma equipa»

O Famalicão conseguiu um importante triunfo sobre o Rio Ave na Liga Revelação, num jogo que ficou marcado pelo facto de os minhotos terem jogado mais de uma parte com menos um jogador. No final do encontro, o treinador José Vilaça não escondeu o orgulho pela exibição dos seus atletas."Foi um jogo equilibrado entre duas boas equipas. Entrámos um pouco ansiosos, mas fomos crescendo ao longo da partida. Tivemos a contrariedade da expulsão muito cedo e isso valeu o golo do Rio Ave, mas, mesmo com dez, soubemos estar e tivemos a atitude certa. Quisemos ganhar e isso foi o mais importante, por tudo o que se passou penso que o triunfo é merecido. Por tudo o que se passou, este jogo vale mais do que os três pontos, ganhámos uma equipa", começou por explicar.O timoneiro do Famalicão abordou ainda o facto de Gustavo Sá ter ‘descido’ da equipa A para jogar nos sub-23: "Tive aqui o Gustavo Sá, mas não é só com a equipa A que há uma ligação. A nossa função é formar e projetar os jogadores, a filosofia do clube é essa. Jogámos com quatro juniores e ainda tínhamos dois juvenis no banco. Não é só o Gustavo que desce, há miúdos dos sub-17 e dos sub-18 que também sobem. É preciso mostrar-lhes que há muito valor e muita qualidade na formação".