Jovem defesa do Famalicão pode reforçar o Inter Milão

Hugo Oliveira pode até ser um nome pouco conhecido do comum adepto, um facto que se explica por ter apenas 18 anos e por integrar os sub-23 do Famalicão, mas o caso pode mudar de figura nos próximos dias.Isto porque, segundo avança o portal 'Tuttomercatto', numa informação validada por Record, o jovem defesa está na agenda do Inter Milão.O gigante italiano pode avançar com uma oferta até ao fecho do mercado, numa operação que, de acordo com o referido portal, pode estar estimada em dois milhões de euros.Com formação dividida entre Trofense, Rio Ave, Benfica e Famalicão, Hugo Oliveira soma também uma passagem pelos sub-18 de Portugal. Recentemente, renovou contrato com os minhotos até 2027.