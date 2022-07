Junior Kadile volta a ser emprestado ao Famalicão

O Famalicão confirmou, esta sexta-feira, que Junior Kadile, extremo de 19 anos, vai voltar a fazer parte do plantel do clube para 2022/23. O jovem francês voltou a ser emprestado pelo Rennes, ficando o clube português com opção de compra.Aos meios do clube, Kadile mostrou-se satisfeito por continuar em Famalicão. "Estou muito feliz por voltar ao Famalicão. Senti-me muito bem aqui durante a temporada passada e agora quero continuar a mostrar todo o meu valor", afirmou, compromentendo-se a "dar tudo pela equipa" e a "honrar a camisola".Apesar de apenas ter feito quatro jogos pela equipa principal após a sua chegada em janeiro, Junior Kadile conseguiu assinar um golo e convencer o técnico Rui Pedro Silva a voltar a apostar em si para a nova temporada.