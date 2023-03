Kadile e a falta de minutos: «Importante é a equipa, não eu»

O regresso de Kadile a Famalicão fazia antever que esta pudesse ser a temporada de afirmação do extremo, mas a verdade é que o jogador não tem tido grande espaço na equipa principal. Uma situação que o francês encara com normalidade, dada a "qualidade do grupo"."Acho que tive tempo para jogar no início da época. O grupo tem muitos bons jogadores e o mais importante é o clube. Acho que o treinador toma as decisões para a equipa e não apenas para mim. Eu trabalho e se o treinador me der uma hipótese vou dar tudo para agradecer", referiu.Sobre o momento do Famalicão, Kadile assumiu que a ambição é jogar para "chegar mais alto" e "não para estar a meio da tabela".