Lawrence Ofori ruma a Israel

Lawrence Ofori não será jogador do Famalicão na segunda metade da temporada, tal comoadiantou na sua edição impressa desta quinta-feira. O médio rumou a Israel e é reforço do Ashdod, 9.º colocado do campeonato daquele país.O acordo de empréstimo prevê ainda uma opção de compra. Ofori, sem espaço, procura agora mais minutos para jogar, sendo que na primeira metade da época, pelo Famalicão, participou num total 327 minutos, divididos por dez partidas. Somou ainda uma assistência.