Leandro Sanca a caminho do Famalicão por empréstimo do Spezia

Leandro Sanca vai ser reforço do Famalicão para a segunda metade da temporada. Segundo apurou, o extremo chegará ao Minho cedido pelo Spezia, de Itália, num acordo que não prevê opção de compra.Deste modo, os minhotos resolvem parcialmente uma lacuna há muito identificada por João Pedro Sousa, que se viu limitado nas opções para o ataque em virtude das graves lesões sofridas por Puma Rodríguez e Théo Fonseca. O técnico já havia dito, aliás, que necessitava de extremos e de avançados.Por outro lado, para Sanca, trata-se de um regresso ao futebol português, ainda que pelo caminho menos óbvio. O extremo pertence aos quadros do Spezia, emblema que partilha o grupo de investidores com o Casa Pia, e, por essa razão, poderia ser expectável que voltasse aos casapianos, onde até já esteve cedido pelos italianos em 2021/22.No entanto, a distância pontual que separa os lisboetas do Famalicão levou a um entendimento geral de que o empréstimo não seria feito a um rival direto na classificação, o que acabou por facilitar o acordo.Por outro lado, não havia garantias de que Sanca pudesse somar os minutos de jogo pretendidos no Casa Pia, uma vez que partilharia lugar com Godwin, a grande figura do emblema surpresa da campanha 2022/23 da Liga Bwin.