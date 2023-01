Oficial: Leandro Sanca assina pelo Famalicão

O Famalicão oficializou esta sexta-feira a chegada de Leandro Sanca, notícia avançada em primeira mão por Record . O extremo, de 23 anos, atuava nos italianos do Spezia e assinou contrato até ao final da temporada."Tenho o objetivo de fazer bons jogos, jogar com regularidade e afirmar-me. A minha intenção é ajudar a equipa, quer seja com golos quer seja com assistências. Tive oportunidade de ver os últimos três jogos e constatei que a equipa é jovem e gostei da ideia de jogo. Tenta sempre praticar bom futebol e isso foi algo que me fez aceitar o convite", disse citado pelo site do clube.Sanca sublinhou que "evoluiu" na Serie A e que, agora, se sente "melhor jogador" depois da experiência no Spezia.