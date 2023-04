Leandro Sanca: «No Famalicão sinto que faço parte de um grupo e isso é fundamental para um jogador»

Chegado ao Famalicão no mercado de inverno, Leandro Sanca soma já dois golos em oito jogos ao serviço dos minhotos, isto apesar de não ser um titular absoluto no emblema de João Pedro Sousa. Escolhido pelos minhotos como elemento do plantel a falar à imprensa antes do jogo com o Arouca, o extremo não esconde que quer ainda mais."É claro que ambiciono mais, mas já sinto que faço parte de um grupo porque sou sempre opção e treino sempre. Isso é fundamental para um jogador e no Famalicão estou a tê-lo. Futuro? Não sei, ainda há algumas semanas até ao final da época. Não faço ideia do que vai acontecer, pese embora o meu desejo seja jogar, seja onde for. No final da época vamos falar e entrar em consenso com a Spezia e com o Famalicão para ver o que é melhor para mim", sublinhou.O jovem explicou ainda como é que a equipa encara não só o embate desta segunda-feira com o Arouca, mas também o resto da temporada: "Estávamos numa boa sequência de jogos, mas penso que a paragem não prejudicou em nada a equipa. Treinámos bem durante estas semanas e penso que estamos preparados para o próximo jogo. Temos sempre o pensamento de dar o nosso melhor para vencermos e penso que estamos prontos para isso. Europa? O próximo jogo é sempre decisivo, vivemos o presente e estamos focados em conquistar os três pontos. No final fazem-se as contas".