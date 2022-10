Lesão no joelho obriga Théo Fonseca a paragem prolongada

O azar bateu à porta de Théo Fonseca. Depois de ter saído lesionado na partida frente ao Boavista, há duas semanas, o avançado do Famalicão estará afastado dos relvados durante vários meses.De acordo com o boletim clínico dos minhotos, o camisola 95, contratado ao Felgueiras, sofreu uma entorse no joelho direito. Agora, o jovem publicou uma fotografia nas redes sociais na qual mostrou que já foi operado, acompanhada da legenda "Até daqui a 7 meses".Na presente temporada, Théo Fonseca participou em cinco jogos do Famalicão.