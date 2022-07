Líder da autarquia avisa: «Projeto que desenvolva o estádio, mas não comprometa as finanças municipais»

Mário Passos, presidente da Câmara Municipal de Famalicão, respondeu esta quinta-feira a Miguel Ribeiro, líder da SAD do Famalicão, a propósito da polémica que se instalou relativamente à necessidade de ampliação e remodelação do Estádio Municipal da cidade. Em declarações aos jornalistas no final da reunião de Câmara de hoje e reproduzidas na página online do semanário regional Opinião Pública, o líder camarário reconhece a necessidade de um novo espaço, mas não quer apressar um processo sensível e que merece toda a atenção."Queremos apresentar aos famalicenses um projeto que desenvolva o estádio, mas não comprometa as finanças municipais. O estádio é muito importante para o concelho de Famalicão, tal como precisamos de uma pista de atletismo, de um skateparque e de continuar a apetrechar o nosso tecido associativo desportivo, porque isso, no seu conjunto, é que é a imagem do concelho", fez questão de registar Mário Passos."A autarquia está a estudar metodologias, por forma a que se possa atenuar o efeito do custo do estádio nas finanças municipais e não vai fazer nada de forma leviana", disse ainda o presidente da Câmara, avisando, aliás, que já explanou tudo isto ao clube e à própria SAD.Recorde-se que Miguel Ribeiro tem batido muito nesta tecla nos últimos tempos e foi até corrosivo nas últimas declarações que fez sobre o assunto."O FC de Famalicão, hoje, é mais forte que Famalicão. O clube tem uma equipa capaz, competente, que já vai com três anos de I Liga e agora está no quarto a lutar pelos principais lugares, mas depois chega a um estádio que é de nível reduzido, talvez um estádio de II Liga. É fácil concluir que a distância que vai entre o Famalicão e Famalicão, deste ponto de vista, é gritante", disse o líder da SAD, acrescentando ainda:"O novo estádio é um projeto capital dentro da nossa esfera de crescimento. A indicação que temos é que vai avançar, mas pouco podemos fazer quanto a isso. Se me pergunta: o Famalicão não anda para a frente, enquanto não tiver esse estádio? Não tenho a mínima dúvida. O Famalicão e Famalicão estão completamente estagnados, enquanto tiverem este estádio. O clube felizmente tem uma SAD ativa, que tem algum poder do ponto de vista desportivo e financeiro, que vai continuar a branquear e a mascarar o que é o Famalicão e o que é Famalicão".Registe-se que já no anterior exercício camarário chegou a ser apresentado um projeto de renovação do Estádio Municipal e foi mesmo lançado o obrigatório concurso público para o efeito, mas com uma fasquia da obra orçada em 8 milhões de euros. O problema é que todas as propostas apresentadas superaram em muito esse valor, sendo que a mais baixa foi de cerca de 12 milhões de euros e o projeto, entretanto, ficou na gaveta.