Liverpool pode ceder Owen Beck ao Famalicão

A imprensa inglesa deu ontem conta da forte possibilidade de o Famalicão ser o destino, por empréstimo, de Owen Beck, promissor lateral esquerdo galês da equipa sub-23 do Liverpool que é sobrinho do conhecido Ian Rush e que, apesar de apenas ter 19 anos, foi utilizado pelo técnico Jurgen Klopp em dois jogos oficiais do conjunto principal na Taça da Liga de Inglaterra, para além de ter sido suplente não utilizado em três jogos da mediática Premier League.

Hipótese em aberto, contudo, que não encontrou qualquer eco junto da SAD famalicense, que evitou pronunciar-se sobre o assunto, embora em Inglaterra esta eventual decisão do Liverpool esteja a ser encarada com alguma surpresa atendendo à elevada cobiça que Owen Beck, que está vinculado aos reds até 2026, tem vindo a despertar junto de diversos emblemas da League One.