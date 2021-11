Foi a 21 de novembro de 2020 que Luiz Júnior se estreou pela equipa principal do Famalicão. Também numa partida da Taça de Portugal, que, à altura, colocou frente a frente os minhotos e o Oriental, o jovem guardião, até aí dos sub-23, foi chamado à titularidade por João Pedro Sousa. Um primeiro passo do que viria a ser, no fundo, uma afirmação plena no Minho.





De lá para cá, Luiz Júnior assumiu-se como o número 1 da baliza famalicense, à exceção de um curto período desta época em que foi remetido a suplente. Amanhã, no jogo frente ao Alverca, o guardião deve manter o posto, isto apesar de ser Taça e de, habitualmente, haver alguma rotação na prova. Assim sendo, Luiz Júnior está prestes a cumprir um ano desde a estreia da melhor forma: a jogar.