Luiz Junior fiel às raízes: guardião já ajudou vários jovens com escola de guarda-redes

Corria o ano de 2019 quando Luiz Junior abandonou o Brasil e rumou a Portugal em busca do sonho de carreira. Dois anos depois de chegar ao Famalicão, o balanço da experiência não podia ser melhor: ganhou espaço, é titular nos minhotos e até já foi chamado à seleção sub-20 do Brasil.





Ainda assim, e apesar de tudo lhe estar a sair conforme planeado em Portugal, o guardião não esqueceu as raízes. Bem pelo contrário. Na verdade, Luiz Junior mantém uma forte ligação à cidade de Picos e à comunidade que o viu crescer.Foi, aliás, com base nessa relação próxima que decidiu, em junho, abrir uma escola de guarda-redes. Com o objetivo de ajudar os jovens que sonham defender as balizas ao mais alto nível e, de certa forma, de lhes dar um rumo, o guardião, em parceria com o amigo de longa data Henrique "Goleiro", decidiu dar início a este projeto social.Ora, de forma a perceber melhor a origem deste projeto, Record chegou à fala com o treinador de guarda-redes Henrique "Goleiro", como é conhecido."Queríamos dar outro rumo aos jovens de cá e liguei-lhe e falámos dessa ideia. Ele deu-me a estrutura, o material todo de que precisávamos, pagou tudo. As bolas, os cones, o aluguer do campo, ajudou com tudo. E a escola hoje em dia é um sucesso", começou por contar o treinador.Uma das particularidades desta escola é que é, mais do que qualquer outra coisa, um projeto social. Assim, a inscrição é gratuita e a entrada completamente livre para quem quiser receber formação. Uma decisão fácil de tomar, explica Henrique."A ideia do projeto ser gratuito é tirar os jovens do caminho das drogas, para dar um rumo na vida deles. E para dar a oportunidade aos que não têm condições de pagar as escolas. Eles aqui aprendem tudo. Postura, trabalho físico, etc", apontou.Com 20 guarda-redes inscritos desde junho, a escola tem sido um sucesso. A comunidade está a aderir e a ajudar. "Picos está a abraçar esta causa e toda a gente incentiva e quer ajudar. Isso é muito gratificante", agradeceu o treinador, deixando, ainda assim, a maior palavra de gratidão para Luiz Junior."Agradecemos também ao Luiz, claro, porque se não fosse por ele isto não estava a acontecer. Inspirámo-nos nele, porque ele também não teve muito apoio aqui em Picos. Venceu na vida com muito sacrifício. Ele quer dar o melhor para os meninos de cá e isso vai refletir-se em muitos talentos daqui", acrescentou.De junho para cá, inscreveram-se 20 guarda-redes e quatro deles já terminaram a formação, estando agora prontos para outro tipo de experiência. Um, inclusive, está perto de viajar para o Rio de Janeiro para fazer testes no Flamengo."A escola tem quatro guarda-redes formados. Dá para jogar em qualquer clube. Os outros ainda estão em fase de aprendizagem. Já temos cá um que tem praticamente viagem marcada para o Rio de Janeiro, para fazer testes no Flamengo. Outros tambêm vão fazer teste em Teresina. Vão ganhar mais experiência. Tenho a certeza de que o trabalho está a ser bem feito", referiu.Um progresso que Luiz Junior tem acompanhado bem de perto, mesmo à distância. "Conversamos sempre pelo WhatsApp. Estamos sempre a falar. Ele pergunta como estão os meninos, vê os vídeos, vê os trabalhos, vê como estão a evoluir. Está sempre presente, mesmo à distância. Dá sempre atenção ao nosso projeto", revelou ainda Henrique.A ligação de Henrique a Luiz Junior não é de agora. Na verdade, o guardião do Famalicão deve ao amigo uma grande parte da sua formação. "Eu fui guarda-redes profissional e quando vi o Luiz Junior cá vi que tinha futuro. Treinei-o, ensinei-lhe algumas bases. Depois, um amigo meu procurou-me para ver se conhecia algum guarda-redes bom para mandar para S. Paulo. Eu indiquei o Luiz. Depois treinei-o mais, para ele chegar lá em forma. Foi para o Maranhão, do Maranhão para S. Paulo e o Deco viu-o e deu certo. Hoje é reconhecido cá em Picos e em Portugal também. Fico feliz. Do meu trabalho surgiu um grande guarda-redes", contou.