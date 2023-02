Luiz Júnior: o estatuto, o futuro e uma palavra para os colegas

Luiz Júnior fez, esta terça-feira, a antevisão ao jogo do Famalicão com a B SAD, a contar para a Taça de Portugal. O guardião falou do encontro, mas também de outros temas que o envolvem diretamente."Para amanhã esperamos um jogo difícil, um adversário que tem bastante qualidade. Mas teremos um Famalicão com um grupo unido e que vai jogar para ganhar.""Com trabalho. Temos de ter muita garra, luta e entra dentro de campo para consguir resultado positivo.": "Trabalho sempre para estar no meu melhor. Vou continuar a trabalhar para melhorar a cada dia mais.": "Quando vim do Brasil para cá o sonho era jogar na equipa principal. Não sou titular indiscutível. Eu, o Zlobin e o Zé, que é quem está agora, trabalhamos para todos jogarmos. Quem estiver no seu melhor, vai jogar.""Os meus coelgas são muito profissionais e guarda-redes somos muito unidos. Isso chega. Se eles estão no melhor deles, tenho de estar no meu máximo para poder jogar."Não gosto de falar do futuro. O presente é o Famalicão. Trabalho para estar no meu melhor no Famalicão."