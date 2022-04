Luiz Júnior: «Saímos com um bom resultado»

Luiz Júnior ajudou a segurar o nulo no Estádio da Luz diante do Benfica e mostrou-se satisfeito pelo empate."Sabíamos que era muito dificil ganhar aqui. Viemos para ganhar, infelizmente não ganhámos, mas mas saímos com um bom resultado, um ponto, diante de equipa muito difícil. Vamos [seguir a tentar] por mais", constatou o guarda-redes famalicense à BTV.Já Riccielli também alinhou com o mesmo discurso positivo, frisando que "todos os pontos contam na caminhada". "Sabíamos que ia ser um jogo difícil, eles tiveram mais posse de bola e oportunidades, mas nós também tivemos algumas, infelizmente não aproveitámos, mas conseguimos sair daqui com um ponto, muito importante nesta reta final", disse o defesa do Famalicão, abordando o possível penálti que terá ficado por assinalar a favorecer o Benfica "Não vi, estava de costas. Conversei com [André] Almeida, ele disse que foi mão, mas tenho de analisar, para comentar", adiantou.