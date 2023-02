Luxação trava Santiago Colombatto

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Os exames efetuados a Santiago Colombatto após o médio se ter lesionado no braço direito frente ao Portimonense não detetaram qualquer fratura, estando assim o jogador a contas com uma luxação.Apesar disso, o argentino ainda terá de fazer mais exames nos próximos dias de forma a que se perceba a real gravidade da situação e também se houve danos ligamentares. Certo é que o jogador, de 26 anos, irá desfalcar as opções de João Pedro Sousa nas próximas semanas.Na presente temporada, o camisola 97 soma quatro golos em 29 encontros.