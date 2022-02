Marcos Paulo, cedido pelo Atl. Madrid, estreia-se a marcar pelo Famalicão... nos sub-23

Marcos Paulo chegou a Famalicão envolto em grande expectativa, ora por vir cedido pelo Atlético Madrid, ora por ter sido uma das figuras do Fluminense nas últimas temporadas, mas a verdade é que tem vindo a demorar a afirmar-se na equipa principal dos minhotos. De tal forma que agora tem atuado... nos sub-23.Com espaço reduzido entre as opções de Rui Pedro Silva, o dianteiro desceu ao escalão abaixo e cumpriu já dois jogos consecutivos, sendo que até foi lá que, esta quinta-feira, se estreou a marcar com a camisola famalicense.Frente ao V. Guimarães, num jogo a contar para a fase de apuramento para a Taça Revelação, Marcos Paulo fez o primeiro dos dois golos com que o Famalicão bateu a formação vitoriana.