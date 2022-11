Martín Aguirregabiria espreita vaga no onze

Com as expectáveis alterações no onze de João Pedro Sousa para a estreia na Allianz Cup, o espanhol Martín Aguirregabiria deve voltar a usufruir do estatuto de titular, rendendo o português Alexandre Penetra, que vem sendo a opção do técnico para o lado direito da defesa.O lateral-direito, de 26 anos, até começou de início na 1.ª jornada da Liga Bwin, quando a equipa era ainda orientada por Rui Pedro Silva, mas contraiu pouco depois uma lesão num joelho, tendo mesmo sido submetido a uma cirurgia meniscal, situação que o afastou dos relvados até ao início deste mês.Opção nos último três encontros do Famalicão, o lateral foi titular frente ao Dumiense, em jogo da Taça de Portugal, jogando cerca de uma hora, num sinal óbvio de que ainda procura os melhores índices físicos. Na última partida, frente ao Sporting, entrou para os últimos 15 minutos e ainda foi a tempo de assinar uma assistência e relançar os minhotos na discussão pelo resultado.O Famalicão estreia-se na Allianz Cup este sábado, frente ao Ac. Viseu.