Martín Aguirregabiria: «Recomendo Portugal a todos os futebolistas»

O médio espanhol Martín Aguirregabiria, de 26 anos, não teve um arranque de época compatível com as expectativas que o levaram a optar pelo Famalicão no último defeso, mas continua a defender Portugal como um bom palco competitivo e está confiante em recuperar o tempo perdido no tratamento da lesão que lhe limitou a dinâmica."Uma mudança é sempre difícil e eu tive de me deparar com condições adversas porque a minha experiência tem vindo a ser muito mais dura do que pensava em função da lesão no joelho. É a vida de um futebolista e temos de estar preparados para estes momentos, mas já estou totalmente recuperado e na melhor forma e com fome para poder ser útil ao Famalicão", confidenciou Aguirregabiria, convicto em tirar dividendos da montra portuguesa: "O futebol é cada vez mais um fenómeno global e todos os futebolistas têm de ampliar as suas ideias. Estou a viver a experiência Portugal na primeira pessoa e o que posso dizer é que recomendo este campeonato a todos porque é um bom destino competitivo e que dá muita visibilidade a quem está à procura da afirmação, como é o meu caso".