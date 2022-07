Martín Aguirregabiria vai ser reforço do Famalicão

Martín Aguirregabiria, lateral-direito de 26 anos, vai reforçar o Famalicão, de acordo com a informação veiculada na imprensa espanhola. O espanhol chega proveniente do Alavés, onde fez a sua formação e toda a sua carreira como sénior, representando a equipa principal desde 2016/17.Esta será assim a primeira experiência do internacional sub-21, que participou na vitória da Espanha no Europeu de 2019 no escalão. Martín junta-se a De La Fuente como opção para o técnico Rui Pedro Silva no lado direito da defesa.Na última temporada, o lateral fez 24 encontros pelo Alavés, assinando uma assistência. Nas últimas cinco épocas, o espanhol fez 138 jogos pela formação da La Liga, marcando dois golos e somando 16 assistências.