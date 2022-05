Miguel Ribeiro: «A qualidade de jogo não fez jus à capacidade individual da equipa»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Miguel Ribeiro, presidente da SAD do Famalicão, é o convidado desta terça-feira do programa ‘Futebol Total’, do Canal 11, e aproveitou para fazer um balanço da temporada 2021/22.





“Vamos entrar na quarta época seguida na 1ª Liga, sendo que começámos esta empreitada há quatro anos. Conseguimos subir no primeiro ano e depois tivemos três épocas positivas, com um 6º lugar, um 9º e um 8º. O nosso propósito era tratar o jogo e o jogador, sendo que no primeiro ano conseguimos um maior equilíbrio e nestes dois últimos tivemos mais dificuldades. Nem sempre o nosso jogo refletiu a qualidade dos nossos jogadores. Agora estamos numa fase de diagnóstico, mas sabemos que tivemos muitas entradas e saídas e nem sempre é fácil fazer de 25 um plantel e de 11 uma equipa. A qualidade de jogo não fez jus à capacidade individual da equipa e o futuro vai dar-me razão. O plantel dava garantias para fazer melhor”, referiu o dirigente, que assumiu ainda que falta alguma maturidade competitiva ao plantel.